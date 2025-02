Attrice Jana La promessa: chi è Ana Garcés

Star indiscussa e amata della telenovela La promessa, la giovane attrice Ana Garcés non era nota al pubblico italiano prima di questa importante produzione. Vediamo brevemente cos’ha fatto professionalmente prima di arrivare al ruolo che l’ha resa famosa.

La Garcés, nata nel 2000 a Valladolid (nella regione di Castiglia e León), ha raggiunto la notorietà proprio interpretando il ruolo di Mariana “Jana” Expósito nella soap opera “La Promessa” (titolo spagnolo: “La Promesa”). La serie, ambientata nel 1913, come sappiamo esplora le vicende della ricca famiglia dei marchesi di Luján e dei loro domestici nella tenuta immaginaria di La Promessa.

Prima di ottenere questo ruolo rilevante, Ana ha partecipato a numerosi spettacoli teatrali e cortometraggi. Nel 2021, ha interpretato Lili in “Los comedores de loto”, un cortometraggio diretto da Enrique García-Vázquez, che le è valso il premio come Miglior Interpretazione nel 2022.

Successivamente, nel 2024, è stata scelta per il cast del film "Gallo rojo", sempre sotto la direzione di García-Vázquez. Prima di intraprendere la carriera di attrice, Ana ha lavorato come commessa in un negozio di abbigliamento a Madrid per nove mesi.