Beautiful, anticipazioni 1 marzo: Finn a Sheila, “non puoi avere un posto nella mia vita!”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 1° marzo 2025

Ridge avvisa Liam che non possono forzare Steffy se lei ritiene che tornare da Finn sia la decisione giusta, questo finirebbe solo per incaponirla ancora di più. Lo stilista, deciso a proteggere figlia e nipoti, torna con Carter da Deacon, volendo ottenere da lui risposte sulle attuali mosse di Sheila. Deacon, però, nega ancora una volta di aver avuto contatti con la donna.

Liam e Wyatt commentano negativamente la decisione di Steffy, una mossa avventata che la metterà di nuovo nel mirino di Sheila. Wyatt, inoltre, suggerisce a Liam di riconoscere che la sua contrarietà è anche dettata dalla delusione che Steffy abbia deciso di tornare da Finn.

Finn si ritrova tra Sheila e Steffy e decide di schierarsi con la moglie, dicendo a Sheila che l'ha fatta entrare solo per chiarire che deve smettere di seguirlo ovunque: non può avere un posto nella sua vita. Sheila ritiene che lo faccia solo perché costretto dalla moglie, la quale, però, lo ha lasciato andandosene di casa. Finn ribatte che lo ha fatto a causa di Sheila. Quest'ultima insiste che la loro connessione è reale e non potrà mai essere spezzata…