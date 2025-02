Beautiful, anticipazioni 21 febbraio: R.J. sarà “la mano” di Eric Forrester

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 21 febbraio 2025

Ridge e Carter si presentano a sorpresa a casa di Deacon, costringendo Sheila a nascondersi per non essere vista. Eric guida R.J. nella realizzazione di un primo bozzetto, a dimostrazione che può essere la sua mano. Inoltre chiede al nipote di non dire niente a nessuno per il momento, desideroso di dimostrare a Ridge e al mondo intero che ha ancora un valore nel settore.

Hope pare vacillare a causa dell'attrazione per Thomas, tuttavia chiarisce che lei non lo ama. Thomas le assicura che per ora vuole solo viversi il momento senza preoccuparsi del futuro. I due si abbandonano alla passione…