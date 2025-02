Beautiful, anticipazioni 22 febbraio: Steffy e Finn tornano a baciarsi

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 22 febbraio 2025

Ridge interroga Deacon, accusandolo di sapere dove si trovi Sheila. Nonostante i sospetti dello stilista, Deacon nega, sostenendo di non aver più visto la donna da quando è stata rilasciata. Ridge avverte Deacon che considera Sheila una minaccia per la sua famiglia e, qualora dovesse scoprire che Deacon la sta aiutando, considererà anche lui una minaccia. Sheila ringrazia Deacon per il suo sostegno.

Finn fa un passo avanti con Steffy: la coppia pranza insieme e il medico afferma di essere consapevole che Sheila rappresenti un problema; i due si baciano. Intanto Eric spiega a R.J. come l’artrite alle mani si stia aggravando col passare dei mesi. R.J. decide di mostrare ad Eric come può disegnare con l’aiuto della tecnologia invece che con la matita… Seguici su Instagram.