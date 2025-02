Beautiful, anticipazioni 24 febbraio: Finn avvisa Liam di stare lontano da Steffy

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 24 febbraio 2025

Steffy comunica a Eric e Ridge di essere pronta a tornare a casa da Finn: crede che il marito abbia compreso di aver commesso un grave errore. Intanto Finn avvisa Liam di stare lontano da Steffy, accusandolo di usare la questione Sheila per distruggere il suo matrimonio e riprovarci con l’ex moglie.

Deacon cerca di dissuadere Sheila dal fissarsi sull'avvicinarsi a Finn, ma la donna è ormai certa che Finn la vede come una madre e non come un mostro. La sparatoria nel vicolo è stata un incidente e se non fosse per Steffy lei avrebbe un posto nella vita di figlio e nipote…