Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 25 febbraio 2025

Eric e Ridge sono preoccupati che Steffy abbia deciso troppo prematuramente di tornare a casa, con Sheila in circolazione. I due si rammaricano che Stephanie non sia più in vita, sarebbe stata come sempre un'avversaria formidabile per la Carter. Intanto Steffy comunica ad un felice Finn di aver deciso di tornare a casa da lui con i bambini….