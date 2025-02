Beautiful, anticipazioni 26 febbraio: Finn a Steffy, “non avrò altri contatti con Sheila”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 26 febbraio 2025

Liam (Scott Clifton) e Ridge (Thorsten Kaye) dibattono sul fatto che Steffy (Jacqueline MacInness Wood) faccia bene o meno a tornare a casa da Finn (Tanner Novlan). Lo stilista si sente in colpa: se non avesse acconsentito al piano fallimentare di Bill (Don Diamont), forse ora Sheila (Kimberlin Brown) sarebbe dietro le sbarre. Deacon (Sean Kanan) è preoccupato perché Sheila appare risoluta nel riavvicinarsi a Finn: l’uomo le raccomanda di non sprecare la chance di libertà che le è stata data. Finn assicura a Steffy che non ha avuto né riavrà mai ulteriori contatti con Sheila… Seguici su Instagram.