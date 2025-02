Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 27 febbraio 2025

Ridge Forrester (Thorsten Kaye) ammette che, per quanto rispetti Finn (Tanner Novlan), non approva che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sia già tornata a casa dal marito, visto che Sheila (Kimberlin Brown) è in circolazione. Intanto il ricongiungimento di Steffy e Finn è bruscamente interrotto quando la giovane Forrester nota Sheila spiarli dalla finestra…