Beautiful, anticipazioni 28 febbraio: Sheila rivendica la profonda connessione con Finn

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 28 febbraio 2025

Finn costringe Steffy e Sheila ad un faccia a faccia, tuttavia la moglie respinge la richiesta di Sheila di accettare che fa parte della loro famiglia. Per la giovane Forrester non ha alcuna rilevanza che Sheila abbia messo al mondo Finn, questo non la rende sua madre, soprattutto una madre che lei dovrebbe perdonare o accogliere. Sheila, però, rivendica la profonda connessione con Finn.

Ridge si chiede quanto le critiche di Liam nei confronti di Finn dipendano dal suo ritrovato amore per Steffy e gli domanda se le cose sarebbero diverse se pensasse ci fossero chance per riparare al danno con Hope.

Intanto Hope è sorpresa dalla nota di fastidio in R.J. di fronte al successo suo e di Thomas, come se questo dovesse far dimenticare Eric. R.J., però, svia la conversazione sulla situazione sentimentale della sorella, che gli spiega come Liam abbia respinto la sua offerta di riconciliazione…