Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 24 febbraio: Umberto mente a Marta e…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di lunedì 24 febbraio 2025

Tancredi mette Giulia con le spalle al muro riguardo alla sua decisione di tradire Botteri, ricordandole che per avanzare nella carriera non può permettersi esitazioni o scrupoli. Nel frattempo, Botteri invita la Furlan a cena. Si scopre che le cure non hanno avuto effetto su Adelaide, la quale è misteriosamente scomparsa.

Il Paradiso organizza una festa di carnevale esclusiva per tutto lo staff e Agata sfrutta l'amicizia con Mimmo per convincere il padre a lasciarla partecipare. Marta, sospettosa, chiede a Umberto notizie su Adelaide, ma lui continua a mentire riguardo alle sue condizioni di salute. Tuttavia, decide di partire per Londra, con l'intenzione di cercarla personalmente…