Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 27 febbraio: Giulia gelosa di Botteri

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di giovedì 27 febbraio 2025

Enrico ha scoperto la verità sulle condizioni di salute di Adelaide, ma Umberto gli ha chiesto di mantenere il segreto, lasciandolo in una situazione scomoda nei confronti di Marta. Nel frattempo, Tancredi si confida con Rosa, raccontandole della sua relazione con Matilde. Intanto, Roberto offre preziosi consigli a Mimmo su come conquistare Agata. Nel frattempo, Botteri informa Giulia che non potrà accompagnarla alla festa; tuttavia, quando lei lo vede insieme a Delia, viene sopraffatta dalla gelosia…