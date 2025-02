Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 28 febbraio: Marcello non vuole festeggiare ma…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di venerdì 28 febbraio 2025

Marcello ottiene un prestigioso riconoscimento da Confindustria ma non si sente dell'umore giusto per festeggiare, così Matteo decide di organizzargli una festa a sorpresa. Nel frattempo, Mimmo ammette di aver notato l'interesse di Agata per Roberto. Mirella condivide la gioia per la selezione di Michelino allo Zecchino d'Oro. Giulia ha finalmente preso una decisione riguardo al tradimento verso Botteri. Agata riceve un dono inaspettato, mentre Adelaide invia un messaggio misterioso a Umberto….