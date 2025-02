Il paradiso delle signore, anticipazioni 3 marzo: Umberto ingaggia un detective privato

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di lunedì 3 marzo 2025

Dopo un’altra accesa discussione, Marcello assicura a Rosa che non interferirà più nel suo rapporto con Tancredi. Nel frattempo, Enrico, dopo aver esaminato attentamente la cartella clinica di Adelaide, si mostra molto preoccupato per le sue condizioni di salute. Di conseguenza, Umberto decide di assumere un investigatore privato per scoprire cosa stia realmente accadendo alla contessa.

Intanto, Agata è determinata a scoprire l’identità dell’uomo misterioso che le ha regalato un libro, mentre Delia si propone per realizzare le acconciature in occasione del servizio fotografico dedicato alla presentazione della nuova collezione. Nel frattempo, Rosa sorprende Tancredi con una proposta inaspettata, avvicinandosi sempre di più a lui… Seguici su Instagram.