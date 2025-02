Il paradiso delle signore: Mimmo fa una confessione ad Agata, ecco quale | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, il momento tanto atteso per Michelino è arrivato: è stato scelto per partecipare allo Zecchino d’Oro e deve partire per Bologna! Mirella (Giulia Sangiorgi) però, non potrà accompagnare il bambino per farlo partecipare alla gara canora e chiederà a Matteo (Danilo D’Agostino), autore e musicista della canzone, di sostituirla; lui, a sua volta, chiederà a Odile (Arianna Amadei), coautrice della canzone, di accompagnarli. Che sia finalmente l’occasione per un bel primo bacio?

Mentre tutti saranno concentrati su Michelino e sulla sua esibizione (che lo staff del Paradiso vedrà in diretta), Agata (Silvia Bruno), avrà altri pensieri per la testa: ha ricevuto un libro in regalo da un uomo, chi sarà mai stato a farle un regalo del genere ? La sua ricerca dell’uomo misterioso sarà costante fino a quando Mimmo (Vito Amato) non le confesserà di essere stato lui a regalarle il libro, ma lei non la prenderà bene: sarebbe stata meglio una scatola di pastelli e carboncini!

Nonostante la delusione della ragazza, Roberto (Filippo Scarafia), riuscirà a convincere il giovane ad accompagnare la sua bella Venere a una mostra d’arte. Sarà l’occasione giusta per avvicinarsi? Lo vedremo… Seguici su Instagram.