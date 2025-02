Imma Tataranni 4: cast, trama e novità della fiction di Rai 1 con Vanessa Scalera

Imma Tataranni è tornata! Da stasera, domenica 23 febbraio 2025, sarà di nuovo in onda la fortunata fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, che ha conquistato il pubblico con il suo mix di giallo, dramma e un tocco di ironia. La protagonista, interpretata magistralmente da Vanessa Scalera, riprende le redini della sua vita professionale e sentimentale, facendo i conti con una crisi coniugale che minaccia di stravolgere tutto. Dopo i tradimenti che hanno segnato la terza stagione, la nuova trama esplora le difficoltà che Imma e suo marito Pietro (Massimiliano Gallo) devono affrontare, in un delicato processo di autoanalisi e scelte decisive per il loro futuro.

Il cuore della nuova stagione ruota attorno a un interrogativo fondamentale: può un matrimonio sopravvivere a una profonda crisi di fiducia, dopo i tradimenti che lo hanno segnato? Imma si trova ad affrontare una scelta difficile, sospesa tra il legame con il marito e l’intensa attrazione per il maresciallo Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice). La sua sicurezza sul lavoro si scontra con l’incertezza nelle domande del cuore, mettendola di fronte a un viaggio interiore che potrebbe portarla a ridefinire completamente la sua vita sentimentale.

Ma non è solo la vita privata della protagonista ad essere al centro dell’attenzione. Pietro, in un percorso parallelo, cerca di elaborare la morte della sua amante Sara, uccisa nella scorsa stagione, e si lancia in un processo di emancipazione che lo porta a distaccarsi dalla figura dominante della madre, la signora De Ruggeri (Dora Romano). A sostenerlo in questo difficile cammino ci sarà l’incontro con l’eccentrico scrittore Vasco Parisi, interpretato da Tommaso Ragno, che offre a Pietro una nuova prospettiva sul mondo e su se stesso.

Sul fronte professionale, la Tataranni continua a destreggiarsi tra il suo ruolo in procura e gli scontri inevitabili con il procuratore capo Vitali (Carlo Buccirosso). Insieme alla fedele amica e cancelliera Diana (Barbara Ronchi), che sogna di diventare giudice di pace, Imma si getta a capofitto nelle sue indagini, con il solito piglio deciso e determinato. Ma anche Calogiuri è impegnato in una missione sotto copertura per fermare il boss Latronico (Nello Mascia), con una operazione pericolosa che potrebbe cambiare per sempre la sua vita e il suo legame con Imma.

La quarta stagione, la cui prima puntata è già disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 21 febbraio, mantiene il cast delle stagioni precedenti, ad eccezione di Sara Drago (il cui personaggio, che aveva avuto una breve relazione con Pietro, è stato eliminato nella terza stagione). A entrare nel cast, invece, è Tommaso Ragno, che vestirà i panni dello scrittore Vasco Parisi.

Diretta ancora una volta da Francesco Amato, che ha collaborato alla scrittura con Salvatore De Mola e Pier Paolo Piciarelli, i nuovi episodi promettono emozioni forti e una riflessione profonda sul destino, l’amore e la redenzione. La serie, che continua a essere tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, è ormai diventata un appuntamento imperdibile per i fan del genere giallo, ma anche per chi cerca una storia che parli di emozioni vere e complesse.

Insomma, in Imma Tataranni 4 non mancheranno tanti momenti intensi e coinvolgenti. Non ci resta dunque che seguirla per scoprire cosa ci riserveranno ancora Imma, Pietro e tutti i personaggi che ci hanno affascinato fin dal primo episodio. Seguici su Instagram.