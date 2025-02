La promessa, anticipazioni 22 febbraio: Ignacio sorprende Martina con un collier!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 22 febbraio 2025

Ricardo propone di rendere omaggio a Pia al camposanto insieme alle amiche, ma il marchese preferisce evitare attenzioni indesiderate. Petra si oppone fermamente all’idea e Romulo, sostenendola, delude gli altri. Manuel confida a José la sua preoccupazione per Curro, deciso a combattere, temendo che possa perdere la vita nel prossimo attacco. José lo rassicura dicendogli di avere un piano rischioso ma potenzialmente efficace per allontanarlo dalla trincea. Petra mette sotto pressione Candela e Simona assegnando loro compiti all’ultimo minuto come punizione.

Il conte de Ayala sorprende Martina con un prezioso collier, lasciando tutte le nobili a bocca aperta. Salvador regala a Maria un diario per raccogliere i suoi pensieri. Candela, intanto, svela a Maria e Salvador alcuni segreti di Virtudes, costringendo Lope a intervenire e allontanarla dalla cucina. Ricardo suggerisce di rendere omaggio a Pia nella corte de La Promessa. Intanto, Catalina, pentita di aver trattato male Adriano, decide di scrivergli una lettera di scuse. Romulo si fa portavoce dell'idea dell'omaggio a Pia e ne parla al marchese…