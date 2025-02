La promessa, anticipazioni 10 e 11 febbraio: Adriano rifiuta di ascoltare Catalina

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 10 e martedì 11 febbraio 2025

Romulo incarica Salvador di coordinare le ricerche di Gregorio all’interno della tenuta, evitando però di informare Petra. La servitù si divide in coppie per perlustrare la proprietà, ma senza ottenere alcun esito. Nel frattempo, Tadeo presenta Adriano a Catalina per chiedere il suo aiuto: dopo la morte del padre, il ragazzo ha ereditato dei terreni che non sa come gestire. Tuttavia, Adriano rifiuta di ascoltarla a causa della sua classe sociale, scatenando così un acceso confronto tra i due. Tadeo si scusa a nome di Adriano e cerca di persuadere Catalina a dargli una mano, ma lei si mostra irremovibile.

Maria Antonia e Alonso informano Cruz che non sono stati invitati al ballo dei marchesi de Sotoblanco, ufficialmente a causa della partecipazione di Curro e Manuel alla guerra. Tuttavia, Lorenzo rivela a Cruz che si tratta in realtà di una vendetta architettata dagli ex consuoceri, i duchi de Los Infantes, per la morte di Jimena. Intanto, Martina riceve un invito all'opera dal figlio dei Caicedo: inizialmente lo rifiuta, ma poi, sotto la pressione degli zii, decide di accettare…