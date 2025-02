La promessa, anticipazioni 12 e 13 febbraio: Maria Antonia e Alonso sempre più vicini

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio 2025

Gregorio si introduce di nascosto nella stanza di Pia e le chiede dove si trovi il bambino. Lei, per proteggerlo, mente dicendo che è morto poco dopo la nascita. Lui, però, la minaccia, assicurandole che tornerà per portarla via con sé. Intanto, tutto il personale si mobilita per proteggere Pia, ad eccezione di donna Petra, che invece vuole che la giovane se ne vada.

Nel frattempo, Cruz accusa Alonso di essere responsabile del loro isolamento sociale e di non aver impedito la partenza di Manuel per il fronte. Maria Antonia cerca di confortarlo e il loro legame appare sempre più solido. Martina, invece, diffida del conte Ayala e non ha alcuna intenzione di permettere alla madre di sposarlo.

Adriano fa visita a Catalina nell’hangar e tra loro inizia a nascere un’amicizia. Nel frattempo, Lope è furioso con Vera, convinto che sia fidanzata con Santos, senza sapere che in realtà l’uomo la sta ricattando… Seguici su Instagram.