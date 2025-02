La promessa, anticipazioni 20 e 21 febbraio: tutti piangono Pia

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 20 e venerdì 21 febbraio 2025

Jana mette Cruz in una posizione difficile, ma prima di prendere una decisione definitiva, la Marchesa si confronterà con la sua governante. Nel frattempo, Petra continua a esercitare il suo controllo sulla servitù, impedendo a tutti di piangere la morte di Pía, almeno fino a quando Rómulo non interverrà.

María Fernández fatica a superare la perdita di Donna Pía. Quando Martina la interroga, la cameriera dovrà decidere se rivelarle la verità o attenersi alla versione ufficiale, secondo cui Pía è semplicemente tornata al suo paese.

Lope si comporta in modo ostile con Salvador, che non riesce a spiegarsi il suo atteggiamento e, su consiglio di Vera, decide di affrontarlo per chiarire la situazione.

Dopo la visita di Simona, Catalina prenderà coscienza dei suoi errori e cercherà di rimediare. Per questo si scuserà con Tadeo e gli chiederà di poter incontrare Adriano… Seguici su Instagram.