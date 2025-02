La promessa, anticipazioni 23 e 24 febbraio: Catalina e Adriano si chiariscono

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 23 e lunedì 24 febbraio 2025

Vera cerca di comprendere cosa stia accadendo a Lope, il quale le rivela di avere un debito con persone pericolose e le chiede di non immischiarsi. Margarita si arrabbia quando scopre che Martina ha avuto un altro scontro con il conte de Ayala, durante il quale gli ha restituito l’astuccio con la collana che lui le aveva regalato.

Petra confida a Cruz che la servitù stava pensando di andare al cimitero del paese di Pia per renderle omaggio, ma rassicura la marchesa di aver impedito l’iniziativa. Tuttavia, la governante ignora che un tributo verrà reso comunque, ma all’interno del palazzo. Simona cerca di persuadere Virtudes a non abbandonare il piccolo Adolfo, per evitare che ripeta lo stesso errore che lei aveva commesso in passato.

Catalina invia una lettera ad Adriano per chiedergli scusa, e l'uomo la raggiunge nell'hangar, dove riescono a chiarirsi. Infine, Petra informa Romulo della sua intenzione di trovare Gregorio per affidargli il piccolo Diego, rimasto ormai orfano….