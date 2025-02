La promessa, anticipazioni 7 febbraio: Pia terrorizzata dal ritorno di Gregorio

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 7 febbraio 2025

Santos e Lope arrivano allo scontro fisico, ma Vera interviene in tempo per separarli. Nel frattempo, Tadeo si rivolge a Catalina per chiederle aiuto riguardo ad Adriano, il figlio del suo mezzadro Jesús García, che fatica a gestire i suoi terreni per mancanza di risorse e competenze. Tuttavia, Catalina sospetta che si tratti di una trappola e rifiuta di intervenire. Gregorio, ormai libero, rivendica i suoi diritti su Pia e sul loro figlio, ma Alonso ha ottenuto dalla Guardia Civile il divieto per l’uomo di entrare nella tenuta. Questo, però, non basta a Pia, che soffre la solitudine e continua a temere il marito.

Martina, nel frattempo, rimane ostile nei confronti di Ayala, convinta che sia un truffatore. Cruz e Lorenzo, invece, sono costretti a mettere da parte il loro piano di far internare Catalina in manicomio, poiché Alonso ha intuito le loro intenzioni e ha messo in guardia sua moglie. Intanto, Alonso mostra un momento di affetto nei confronti di María Antonia, che sembra assecondarlo. Nel frattempo, Lorenzo decide di cambiare strategia per l'attività delle marmellate, puntando sulla vendita all'esercito e privilegiando la quantità a scapito della qualità, ideata da Lope e Catalina…