La Promessa anticipazioni: Ayala propone una via d’uscita a Martina ma…

L’ennesima manovra di Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) metterà in evidente difficoltà Martina de Lujan (Amparo Pinero). Proprio per questo, nelle prossime puntate italiane de La Promessa, la ragazza si troverà ancora una volta a prendere una decisione alquanto difficile…

La Promessa, news: Curro aiuta Martina a fuggire dal sanatorio

La storyline si delineerà nel momento in cui Curro de la Mata (Xavi Lock) tornerà dalla guerra e scoprirà che Ayala ha fatto rinchiudere Martina in uno istituto psichiatrico. Certo del fatto che la sua amata non possa avere avvelenato il conte con la cicuta, Curro lascerà dunque la tenuta con la complicità di Manuel (Arturo Sancho), che coprirà la sua assenza, ed andrà nella struttura. Un piano ben congegnato che andrà a segno, visto che l’ormai ex militare riuscirà a fare “evadere” la Lujan.

A quel punto, dopo che saranno passati dei giorni dalla misteriosa fuga della ragazza, Curro confesserà di essere stato lui ad aiutare Martina a scappare dal manicomio ed accetterà di riportarla a casa soltanto quando Ayala dirà che non intende più denunciarla alle autorità per il suo tentato omicidio, né tanto meno rispedirla nell’istituto psichiatrico. Ciò sarà però soltanto il preludio di un’altra trappola ai danni di Martina…

La Promessa, trama: Ayala vuole che Martina venga chiusa in convento!

Eh sì: appena se la ritroverà davanti, Ayala farà presente a Martina che non vuole più vivere sotto lo stesso tetto con chi ha tentato di ucciderlo. E farà presente all’attonita Margarita (Cristina Fernandez) e a tutti i presenti in salone che l’unico modo che ha la giovane per salvarsi è quello di prendere i voti e rinchiudersi in convento.

Da un lato Martina affronterà il Conte mostrandogli ancora una volta tutto il suo dissenso per l’ennesimo agguato che le ha teso. Dall’altro anche Margarita farà davvero fatica a credere all’ultimatum di Ignacio, non capacitandosi di come stia facendo così tanto del male alla figlia. E non mancherà in più di una circostanza di mostrargli il proprio disappunto, almeno finché Ayala non le farà una controproposta..

La Promessa, spoiler: Ayala propone una via d’uscita a Martina ma…

Ayala spiegherà infatti ad Alonso (Manuel Regeuiro) che desisterà dall’intenzione di obbligare Martina a rinchiudersi in convento soltanto se darà il consenso al suo matrimonio con la stessa Margarita. Quest’ultima accetterà subito la condizione, ma prima vorrà parlarne con Martina per spingerla a non creare ulteriori problemi.

Ma cosa deciderà di fare la ragazza? Dimostrando coerenza, Martina non vorrà proprio saperne di piegarsi ai ricatti di Ayala: se sarà necessario, si chiuderà addirittura in convento purché Ignacio non l’abbia vinta e diventi così il marito di sua madre.

Una guerra infinita, quella tra Martina e Ayala, che continuerà a prendere spazio nelle vicende della telenovela. E che continuerà a regalare dei grossi scossoni… Seguici su Instagram.