La Promessa anticipazioni: Pia scopre qualcosa di terribile, ecco cosa

Fino a quando Pia Adarre (Maria Castro) riuscirà a nascondersi in una grotta per sfuggire alle grinfie del marito Gregorio Castillo (Bruno Lastra)? Occhio alle prossime puntate italiane de La Promessa. La donna comincerà infatti a mostrare i primi segni di cedimento…

La Promessa, news: Maria e Jana in soccorso di Pia

Gli unici al corrente del fatto che la morte di Pia è stata inscenata saranno Jana Exposito (Ana Garces), Romulo Baeza (Joaquin Climent) e il marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro). Dato che la domestica sarà ormai da tanto tempo sola nella grotta, Romulo chiederà a Jana di andare per qualche giorno dalla Adarre per darle il suo sostegno. Si tratterà di una breve trasferta nella quale verrà coinvolta anche Maria Fernandez (Sara Molina), che così scoprirà che Pia è ancora viva.

Tuttavia, durante questi giorni, Jana e Maria avranno modo di rendersi conto del fatto che la salute di Pia non è delle migliori e, in particolare, un giorno si spaventeranno quando faranno fatica a risvegliarla. Segnali che spingeranno la Exposito a confrontarsi ancora una volta con Romulo, al quale dirà di stare cominciando a temere per la salute della Adarre. E proprio lì Baeza farà una rivelazione a Jana…

La Promessa, trame: Jana e la scoperta su Gregorio

Romulo metterà Jana al corrente del fatto che la falsa tomba di Pia, nel suo paese natale, è stata profanata. Ovviamente sia l’inserviente e sia il maggiordomo saranno concordi con l’idea che il responsabile sia Gregorio e ciò li porterà a pensare che ormai Castillo sia certo della messinscena legata alla presunta morte di Pia. Insomma, quasi sicuramente l’uomo tornerà presto a La Promessa per cercare la Adarre.

Insomma, le cose per Pia si staranno mettendo nuovamente male. Jana a quel punto informerà per filo e per segno Maria di ciò che starà succedendo, un’iniziativa che si rivelerà del tutto controproducente…

La Promessa, spoiler: Pia scopre qualcosa di terribile su…

Eh sì: durante una successiva visita, Maria si lascerà sfuggire con Pia che la sua falsa tomba è stata profanata. Parole che faranno entrare la Adarre nel vortice della disperazione più totale, sia perché temerà che Gregorio possa riuscire a rintracciarla e sia perché sentirà che ormai le sue forze la stanno abbandonando e che non può resistere ancora a lungo nella grotta.

La rivelazione di Maria spingerà dunque Jana a compiere un passo azzardato. Appena avrà modo di riabbracciare Manuel (Arturo Sancho), appena tornato sano e salvo dalla guerra al fianco di Curro (Xavi Lock), la Exposito deciderà di lasciarsi alle spalle il patto di segretezza stabilito con Alonso e Romulo e dirà senza remore allo stesso Manuel che Pia è ancora viva, nonostante tutti quanti la credano morta.

A quali sviluppi porterà questa svolta nella storyline? Ve ne riparleremo prestissimo. Anche perché, come già abbiamo avuto modo di anticiparvi, dietro ogni mossa di Gregorio ci sarà l'astuta e cattivissima Petra Arcos (Marga Martinez)…