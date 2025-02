La Promessa anticipazioni: Salvador vuole fissare la data delle nozze con Maria ma…

Propositi nuziali in arrivo da Salvador Romea (Mario Garcia) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Stufo di vivere la sua relazione da semplice fidanzato, il valletto deciderà infatti di fissare la data delle sue nozze con Maria Fernandez (Sara Molina). Tuttavia, la storyline riserverà delle sorprese…

La Promessa, news: la decisione di Salvador

Come prima cosa, è bene ricordare ai nostri lettori che Maria e Salvador non si sono ancora sposati e ciò per un motivo ben preciso. A dire no alla loro unione sono stati i marchesi Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) e Cruz Ezquerdo (Eva Martin), che hanno chiesto ai due di mettere da parte le loro intenzioni fino al matrimonio di Catalina (Carmen Asecas) e Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina).

Dato che però le nozze nobili tra Pelayo e Catalina saranno mai state celebrate per via della rottura brusca tra i due (ormai avvenuta diversi mesi prima), Salvador comincerà dunque a pensare che non ci sia più nessun tipo di impedimento per dire il suo sì a Maria Fernandez. Non a caso deciderà di parlare della questione alla sua amata…

La Promessa, spoiler: Salvador vuole fissare la data delle nozze con Maria

Non a caso, al termine di una lunga giornata lavorativa, Salvador farà in modo di restare da solo in camera con Maria. E così, dopo aver precisato che è giusto far virare il loro rapporto, le domanderà se le vada di fissare le data delle loro nozze. Richiesta che le farà poiché sarà certo del fatto che i signori non potranno stavolta dire di no al loro matrimonio, soprattutto perché sono entusiasti del recente ritorno di Manuel (Arturo Sancho) e Curro (Xavi Lock) dalla guerra.

Tirato un sospiro di sollievo dopo aver temuto che il ragazzo volesse darle una brutta notizia, Maria accetterà la proposta di Salvador. Nelle ore successive il suo atteggiamento sarà però alquanto strano…

La Promessa, trame: Maria vuole davvero sposare Salvador?

Durante un dialogo con Jana Exposito (Ana Garces), Maria darà infatti l’impressione di non essere poi così tanto eccitata dall’imminente matrimonio con Salvador. Ciò verrà prontamente notato da Jana, che chiederà all’amica se sia davvero sicura di ciò che sta facendo. Maria risponderà sì alla domanda diretta di Jana, ma sarà abbastanza chiaro che è confusa sul da farsi.

Un dubbio che diventerà sempre più chiaro con il proseguire della narrazione e che porterà ad una clamorosa svolta per la coppia storica della telenovela…