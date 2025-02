La Promessa anticipazioni: Virtudes riceve una bella notizia ma…

La fortuna sembrerà sorridere nuovamente alla giovane Virtudes (Laura Lafuente). A sorpresa, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la sguattera apprenderà che esiste una possibilità per riavere con sé il figlio Adolfito. Tuttavia, dovrà prima sistemare un ulteriore inghippo…

La Promessa, news: Adolfo e i suoi nonni sono spariti nel nulla

La storyline sembrerà complicarsi nel momento in cui Virtudes tornerà a La Promessa in lacrime e farà sapere alla madre Simona Martinez (Carmen Flores) che la casa in cui viveva Adolfo con i suoi nonni è ormai disabitata. La ragazza temerà quindi che gli ex suoceri siano scappati con il bambino pur di non affidarglielo e sembrerà volersi rassegnare all’idea di non poterlo più riabbracciare.

“Punizione” che, in un certo senso, Virtudes comincerà a sentire persino giusta, dato che – appena è rimasta vedova – è caduta nel vortice dell’alcolismo e ha finito per lavorare in un bordello, perdendo completamente di vista il suo ruolo di madre, con Adolfito affidato poi ai nonni, gli unici apparentemente in grado di prendersi cura di lui. Un colpo di scena ribalterà però tutta quanta la situazione in favore di Virtudes…

La Promessa, spoiler: Virtudes riceve una bella notizia

Eh sì: possiamo anticiparvi che la nonna di Adolfo si presenterà all’improvviso alla tenuta e chiederà di parlare sia con Virtudes e sia con Simona. A quel punto, l’anziana donna spiegherà che hanno dovuto abbandonare la loro casa a causa di alcuni debiti e anche per via del successivo sfratto che ha imposto loro il proprietario della stessa.

Con la morte nel cuore, la “nonna” comunicherà quindi a Simona e a Virtudes che lei e il marito non possono più farsi carico delle esigenze di Adolfo perché devono ritornare nel loro paese natale. E, dato che ormai si sarà convinta dell’effettivo cambiamento in positivo della nuora, darà il suo benestare affinché Virtudes possa prendersene effettivamente cura. Tale novità, sicuramente positiva, porterà però ad un grosso intoppo…

La Promessa, trame: un problema da risolvere per Virtudes

Nonostante la bella notizia, Virtudes non avrà infatti una casa nella quale potersi trasferire e il rigido regolamento de La Promessa non le consentirà nemmeno di tenere lì Adolfo. Proprio per questo, nel disperato tentativo di arginare l’ostacolo, Simona cercherà di addolcire Petra Arcos (Marga Martinez) affinché possa chiudere un occhio e non comunicare subito alla marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin) della presenza del bambino nella resistenza.

Anche se la cuoca farà leva sul figlio Feliciano (Marcos Orengo), Petra non si lascerà ammansire troppo da Simona e si limiterà a dire che può favorire un incontro tra Virtudes e Cruz affinché possa chiedere lei stessa di tenere Adolfito negli alloggi della servitù.

Eventualità che innescherà la profonda ansia di Virtudes, visto che non avrà mai parlato con la spietata marchesa…