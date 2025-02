Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 25 e 26 febbraio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 25 e mercoledì 26 febbraio 2025

Yvonne, spaventata all’idea di non sopravvivere all’operazione, rivela a Erik la sua intenzione di redigere un testamento. Nel frattempo, Theo fatica a fare i conti con la possibile diagnosi di ADHD, mentre Eleni e Julian cercano di elaborare il dolore per la perdita del loro bambino. Leander, ferito dalla scelta di Eleni di stare con Julian, si lascia sedurre da una vecchia compagna di scuola appena arrivata in hotel e finisce per seguirla in camera, dove i due si scambiano un bacio.

Alexandra e Christoph organizzano una festa di fidanzamento per Eleni e Julian. Leander confida a Jasmin che Eleni è il grande amore della sua vita, ignaro che Eleni stia ascoltando tutto di nascosto. Theo prende coraggio e fissa un nuovo appuntamento con lo psichiatra, che conferma la diagnosi di ADHD. Yvonne mette per iscritto le sue ultime volontà e un testamento biologico. Inizialmente scioccato, Erik decide di fare lo stesso. Alla fine, i due innamorati non resistono alla tentazione di sbirciare i rispettivi testamenti…