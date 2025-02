Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 28 febbraio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 28 febbraio 2025

Leander rischia un incidente in bicicletta a causa di una distrazione dovuta alla musica. Eleni, preoccupata, scopre che la sua tensione è legata alla fine della loro storia. Nella serra, Leander chiede a Eleni perché lo stia allontanando, ricordandole che avevano deciso di stare insieme prima di scoprire della gravidanza. Julian, passando di lì, sente la conversazione e rimane scioccato.

Theo invita Lale a un picnic per ringraziarla del suo sostegno. Lale gli confessa i suoi sentimenti, ma Theo, addormentatosi per via della valeriana, non sente nulla.

Nicole confida a Noah di aver sognato di baciare il dottor Niederbühl. Alexandra vorrebbe organizzare il matrimonio di Julian ed Eleni, ma Julian le ricorda che le decisioni spettano agli sposi. Intanto, Erik supporta Yvonne, pronta per l’intervento, creando per lei un’atmosfera rassicurante in ospedale… Seguici su Instagram.