Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 3 marzo 2025

Eleni si trova combattuta tra Julian e Leander. Nonostante le incertezze, sceglie di restare con Julian, il quale però evita di affrontare la situazione e si immerge nel lavoro per distrarsi. Nel frattempo, Erik è preoccupato per l’imminente intervento di Yvonne e, su richiesta di Alexandra, su suggerimento di Michael, viene incaricato di svolgere un inventario fuori stagione al “Fürstenhof”.

Theo inizia a prendere un farmaco per l’ADHD, ma gli effetti collaterali gli provocano svenimenti. Intanto, al Fürstenhof arrivano i von Brühlows, clienti particolarmente esigenti, alla ricerca di una location per il matrimonio del loro figlio. Greta lavora senza sosta per creare menu impeccabili, mentre Theo le dà una mano correggendo errori di battitura e sistemando il Wi-Fi della suite destinata agli ospiti.

Lale, incoraggiata da Leander, tenta di dichiarare i suoi sentimenti a Theo, ma una serie di imprevisti manda all'aria i suoi piani. Leander, seguendo il consiglio di Alfons, decide di dare spazio a Eleni, permettendole di fare chiarezza sui suoi sentimenti. La situazione culmina in un momento imbarazzante quando Theo perde i sensi e crolla su Alexandra, lasciando di sasso i von Brühlows…