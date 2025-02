Tempesta d’amore: Eleni vede Leander con Jasmin e… | Anticipazioni italiane

Tra Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) ed Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) sarà davvero finita? Sarà questa la domanda delle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, che vedranno la bella protagonista della soap alle prese con un forte dubbio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Sarà proprio in queste circostanze che al Fürstenhof si presenterà Jasmin Springer (Beli Steyn), una vecchia compagna di studi di Leander . Ebbene, fin da subito tra i due si creerà un’evidente complicità, tanto che la donna bacerà appassionatamente il medico per poi invitarlo a passare la notte con lei. E lui?

Sono trascorsi mesi ormai da quanto Eleni e Leander si sono lasciati. Ciononostante, l’amore che lega i due protagonisti sembra essere intatto… almeno da parte del dottore! Non c’è dunque da stupirsi se, quando il medico scoprirà che la sua amata intende restare con Julian Specht (Tim Borys) nonostante la perdita del loro bambino, scivolerà in una profonda depressione.

Ebbene, inizialmente Saalfeld cederà effettivamente al fascino della bella ragazza, tanto da ricambiarne il bacio. All’ultimo momento, però, si fermerà, consapevole di amare ancora troppo Eleni per lasciarsi andare con un’altra donna. Deciso ad essere sincero fino in fondo, l’indomani Leander spiegherà dunque a Jasmin la situazione, sostenendo che la Schwarzbach resterà per sempre il suo grande amore. Una dichiarazione che – a sua insaputa – verrà ascoltata proprio da Eleni…

Inutile dire che quest'ultima resterà profondamente colpita dalle parole innamorate del suo ex, rendendosi finalmente conto non solo quanto quest'ultimo la ami, ma anche di provare lei stessa dei forti sentimenti nei suoi confronti. Basterà questa consapevolezza per portarla a lasciare Julian?