Tempesta d’amore: Jasmin seduce Leander! E lui… | Anticipazioni italiane

Il più vecchio metodo per curare le pene d’amore è quello del “chiodo schiaccia chiodo”… ma funziona davvero? È ciò che si chiederà Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando il destino lo porterà di fronte ad un bivio pericoloso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni perde il bambino Da quando ha conosciuto Eleni (Dorothée Neff), Leander non ha più avuto dubbi: è lei la donna della sua vita! Una certezza che si è rafforzata quando la ragazza è tornata da lui nonostante gli intrighi di Alexandra (Daniela Kiefer) e la relazione con Julian Specht (Tim Borys). Quando però la giovane Schwarzbach ha scoperto di essere incinta, tutto è cambiato… Determinata a mettere il benessere del nascituro al primo posto, Eleni ha infatti deciso di rinunciare al suo amore per Leander e sposare invece Julian, spezzando il cuore al medico. Un nuovo colpo di scena stravolgerà però di nuovo gli equilibri: tra qualche giorno la Schwarzbach perderà infatti il bimbo che porta in grembo, restandone devastata. Leander avrà dunque di nuovo una chance? Purtroppo la risposta sembrerà essere “no”! Devastata dalla perdita subita, Eleni si appoggerà infatti a Julian, confermando la propria decisione di sposare quest’ultimo. E a quel punto Leander vedrà crollargli il modo addosso…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Jasmin seduce Leander