Tempesta d’amore: Nicole ossessionata da Michael! E spunta una “rivale”… | Anticipazioni italiane

A pochi giorni dalla fine della sua relazione con Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), Nicole Alves (Dionne Wudu) non è ancora pronta per un nuovo amore… o almeno questo è quello che crede lei! Nonostante le proprie convinzioni, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella proprietaria del Caffè Liebling finirà infatti per cadere sempre più vittima del fascino di un altro uomo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Nicole e Michael chiudono i rapporti

Da quando è arrivata al Fürstenhof, Nicole ha visto la sua vita stravolta più volte… professionalmente e sentimentalmente! Dopo aver rinunciato ad un lavoro in hotel per rilevare il Caffè Liebling, la donna ha infatti iniziato una corrispondenza romantica con Michael (Erich Altenkopf), finendo per innamorarsi. Peccato solo che – a causa di una bugia – la Alves si sia convinta che il proprio corrispondente sia in realtà Robert!

Il resto della storia lo conosciamo: dopo aver iniziato una relazione con Saalfeld, Nicole ha scoperto la verità, finendo per allontanarsi sia dallo chef che da Michael. Se Robert ha addirittura lasciato Bichlheim anche a causa della rottura con la sua amata, il medico proverà invece a recuperare i rapporti.

A causa di una serie di malintesi, però, la situazione degenererà tanto che l’uomo deciderà di comune accordo con la Alves di mantenere le distanze. Il destino, in realtà, avrà altro in serbo per loro…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Nicole ossessionata da Michael

Proprio quando sembrerà aver finalmente messo una pietra sopra alla donna per cui aveva perso la testa, Michael si troverà infatti a doversi esibire al pianoforte proprio con Nicole. Un’esperienza che metterà alla luce l’innegabile feeling tra i due artisti, portando questi ultimi a riavvicinarsi…

Ebbene, sarà proprio questa performance musicale congiunta a portare la Alves a iniziare a guardare Niederbühl con occhi diversi! Nonostante a parole continui a ribadire di vedere nel medico solo un collaboratore, Nicole non potrà infatti fare a meno di essere rosa dalla gelosia nel vedere Michael discutere appassionatamente di musica con una giovane donna… e non è finita qui!

La Alves inizierà infatti ad essere letteralmente ossessionata da Niederbühl, tanto da venire tormentata da sogni sempre più romantici su di lui. Starà nascendo un nuovo amore? Inutile dire che la risposta è "sì"…