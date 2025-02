Tempesta d’amore: Nicole si ubriaca e prova a sedurre Michael | Anticipazioni italiane

Quando l’amore colpisce, è difficile controllare i propri sentimenti! Lo sa bene Nicole Alves (Dionne Wudu), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore finirà per trovarsi in una situazione decisamente imbarazzante… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Nicole ossessionata da Michael

Arrivata a Bichlheim “solo” per un lavoro, Nicole mai si sarebbe immaginata di vedere la propria vita completamente rivoluzionata sotto ogni aspetto. Oltre ad essere diventata un’imprenditrice rilevando il Caffè Liebling, la Alves ha infatti iniziato una turbolenza relazione con Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), salvo poi rendersi conto che è di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) che è innamorata!

Benché i suoi sentimenti per il medico siano evidenti ormai a tutti, la donna sta provando a negare ciò che prova, in quanto ancora scottata dalla disastrosa esperienza avuta con Robert. Peccato solo che il cuore la porterà a pensare al bel dottore in modo sempre più ossessivo, arrivando a fare sogni romantici su quest’ultimo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Nicole flirta con Michael

Sarà in questo contesto che Michael si presenterà al Caffè Liebling proprio mentre Nicole starà festeggiando insieme ai Sonnbichler il successo del locale. Il risultato? Complice qualche bicchiere di troppo, la donna sarà totalmente sopraffatta dalla sua attrazione per il medico, finendo per flirtare apertamente con quest’ultimo…

Rendendosi conto che la sua amata è sotto gli effetti dell’alcol, Michael non approfitterà della situazione, ma inizierà comunque a nutrire delle speranze su un futuro con la Alves. Peccato solo che l’indomani quest’ultima non solo non sembrerà ricordare nulla dell’accaduto, ma ribadirà di non avere alcun interesse per il medico!

Come reagirà l'uomo di fronte a questa ennesima delusione? Per ora vi anticipiamo che questa storia d'amore è destinata ad evolvere molto velocemente…