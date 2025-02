Un posto al sole, anticipazioni 24 febbraio: Vinicio dice tutto a Gennaro!

Vinicio (Gianluca Spagnoli), dopo aver appreso da Alice (Fabiola Balestriere) dell’inchiesta di Michele (Alberto Rossi), ne parla a Gennaro (Carlo Caracciolo) con l’intento di vederci chiaro sulle attività losche della famiglia. Luca (Luigi Di Fiore) viene accompagnato da Giulia (Marina Tagliaferri) ad una visita di controllo, ma lì entra ulteriormente in crisi quando assiste a una scena di una donna in stadio avanzato di Alzheimer. Renato (Marzio Honorato) rimane male quando capisce di essere stato escluso dal pranzo di famiglia organizzato per inaugurare la nuova casa di Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska). Seguici su Instagram.