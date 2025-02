Un professore 3: iniziate le riprese della terza stagione della fiction di Rai 1

Mentre gli studenti contano i mesi che li separano dalle vacanze estive, c’è chi ha appena ripreso posto tra i banchi di scuola, ma non per studiare: è il cast di Un Professore, impegnato nelle riprese della terza stagione. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dai social di Banijay Studios Italia, la casa di produzione della serie, che ha confermato l’inizio delle registrazioni lunedì 24 febbraio 2025.

Il protagonista indiscusso di questa nuova stagione sarà ancora Alessandro Gassmann, che, con un’immagine iconica in cui tiene in mano il ciak, ha dato il via alla lavorazione dei nuovi episodi. La foto ha avuto un doppio valore simbolico, poiché coincideva con il compleanno dell’attore, che ha festeggiato i suoi 60 anni proprio lo stesso giorno. Un segno, forse, del suo profondo legame con il progetto, che negli ultimi anni ha conquistato un pubblico vasto e affezionato.

Un Professore è l’adattamento italiano della serie spagnola Merlí, un prodotto che ha riscosso un notevole successo, tanto in Italia quanto all’estero. La seconda stagione ha chiuso con un finale emozionante, che ha lasciato i fan con molte domande e numerosi spunti di riflessione. Nonostante l’inizio delle riprese, però, le informazioni ufficiali su trama e data di uscita sono ancora avvolte nel mistero.

Se la data di rilascio della nuova stagione non è ancora stata confermata, è molto probabile che Un Professore 3 venga trasmesso nella stagione televisiva 2025-2026, tra la fine dell’anno e l’inizio del nuovo anno. Al momento, Banijay ha preferito non rivelare ulteriori dettagli, mantenendo il riserbo sulla trama e sul resto del cast. Tuttavia, è lecito aspettarsi il ritorno di alcuni volti noti, come Claudia Pandolfi (Anita), Nicolas Maupas (Simone) e Damiano Gavino (Manuel), attori che hanno dato vita ai personaggi principali delle prime due stagioni. Non mancheranno nemmeno gli altri giovani talenti che interpretano gli studenti della scuola Dante Balestra.

Sebbene non si sappia molto sulla trama della terza stagione, le vicende lasciate in sospeso nel finale della seconda stagione offrono diversi spunti. Il riavvicinamento tra Dante ed Anita, dopo un periodo di difficoltà causato dalla malattia del professore, promette di essere uno degli sviluppi emotivi più significativi. Allo stesso modo, la relazione tra Simone e Manuel, che si era evoluta con alti e bassi, è un altro filone narrativo che potrebbe avere un’importante evoluzione.

Nel frattempo, gli alunni del protagonista continueranno il loro percorso di crescita, sotto l’influenza del metodo di insegnamento unico di Dante, che stimola sempre il pensiero critico e l’autoconsapevolezza.

Con il ritorno di Un Professore, il pubblico italiano potrà ritrovare un personaggio complesso e affascinante come Dante Balestra, pronto a mettere alla prova non solo i suoi studenti, ma anche se stesso. L'appuntamento è per la prossima stagione televisiva, con la speranza che la serie riesca a sorprendere ancora una volta con nuove storie, nuovi insegnamenti e, soprattutto, nuove emozioni.