Beautiful, anticipazioni 1 aprile: Taylor a Hope, “tutta tua madre!”. E Brooke ascolta…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 1° aprile 2025

Interrogata da Taylor (Krista Allen), Hope (Annika Noelle) difende il proprio rapporto con Thomas (Matthew Atkinson): apprezza di stare con qualcuno che ha occhi solo per lei, ma non ci sono aspettative ed entrambi lo sanno. Taylor, tuttavia, insiste che Thomas ama Hope e che si sta illudendo che avranno un futuro, cosa che la giovane Logan non può confermare. Taylor pensa che Hope stia diventando sempre più simile a sua madre Brooke (Katherine Kelly Lang) e proprio quest’ultima sopraggiunge in tempo per sentire il giudizio… Seguici su Instagram.