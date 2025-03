Beautiful, anticipazioni 10 marzo: Luna si unisce al team

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 10 marzo 2025

Ridge è entusiasta quando Brooke lo informa che R.J. sta lavorando con Eric, segnale che potrebbe abbandonare la carriera di influencer per l’azienda di famiglia. Tuttavia Ridge è sorpreso di apprendere che, tramite la Logan, Eric gli ha mandato un avvertimento, come se sentisse di essere in competizione con il figlio. Brooke spiega che Eric starebbe creando un’ultima collezione, il suo gran finale.

Intanto, in privato, Donna rimarca con Eric che i suoi tremori stanno peggiorando. Lo stilista comunque intende andare avanti e al team si unisce una nuova stagista della Forrester Creations: Luna. La ragazza si presenta con del materiale portato via dall’azienda, coinvolta da Donna per la sua discrezione, sebbene tutti siano convinti che Brooke riporterà quanto scoperto a Ridge… Seguici su Instagram.