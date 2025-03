Beautiful, anticipazioni 3 marzo: Steffy ha deciso, va in Europa con Taylor

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 3 marzo 2025

Steffy decide di lasciare Los Angeles con i propri bambini: sebbene ami il marito, non crede che Sheila lo lascerà mai andare e al momento lei è esausta di vivere col costante sentore di pericolo per i suoi figli. Si recherà in Europa accompagnata dalla madre. Finn le giura che troverà un modo per sbarazzarsi di Sheila, così che lei si sentirà libera di tornare a casa.

Liam ammette a Wyatt di non aver abbandonato la speranza che possa esserci un futuro per lui e Steffy. Sebbene Deacon le faccia presente che l’ostilità di Steffy sia comprensibile, Sheila è certa che senza di lei, le cose con Finn sarebbero diverse… Seguici su Instagram.