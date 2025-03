Beautiful, anticipazioni 4 marzo: arrivederci a presto Steffy!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 4 marzo 2025

Sheila si perde nella convinzione che Steffy tornerà con Liam e Finn, a quel punto, sarà libero di avere un rapporto con lei, sua madre. Steffy comunica a Liam la propria decisione di partire, almeno per un po’. Gli chiede di non opporsi, sebbene sia il padre di Kelly e questo significa tenerlo lontano dalla figlia. Il giovane Spencer le assicura che non si metterà in mezzo, invitandola a chiamarlo qualora avesse bisogno, perché lui ci sarà sempre per lei.