Beautiful, anticipazioni 5 marzo: Ridge non approva l’idea di una nuova linea di Eric

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 5 marzo 2025

Ridge, Brooke e R.J. esprimono la loro frustrazione per il fatto che la presenza di Sheila abbia costretto Steffy a lasciare Los Angeles con i figli. R.J. svia le domande di Ridge sullo strano comportamento di Eric e ne approfitta per patrocinare l’idea del nonno per una sua nuova linea. Ridge, però, ribatte che non è possibile lanciare una nuova linea a stagione già avviata.

Li è di supporto a Finn, che la aggiorna su come, oltre a Sheila, abbia avuto a che fare con l'interferenza di Liam. Quest'ultimo parla con Bill e Wyatt dei propri sentimenti per Hope e Steffy, alla luce del proprio divorzio e della separazione dell'ex…