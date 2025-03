Beautiful, trama 6 marzo 2025: Brooke e Ridge su Eric, “dovrebbe godersi la pensione”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 6 marzo 2025

Liam riconosce a Bill e Wyatt che sarebbe un folle a rifiutare una nuova chance con Steffy, qualora se ne presentasse l’occasione. Li, sottolineando il comportamento malevolo di Liam, sprona Finn a non demordere: nonostante Liam e Sheila, alla fine le cose con Steffy si sistemeranno. Mentre Brooke e Ridge sono convinti che per Eric sia arrivato il momento di godersi la pensione, R.J. aiuta il nonno a non demoralizzarsi, certo che riusciranno a realizzare le sue idee nonostante i problemi di salute… Seguici su Instagram.