Beautiful, anticipazioni 7 marzo: Ridge pensa che R.J. abbia un flirt, invece…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 7 marzo 2025

Thomas e Carter contemplano il momento di successo della Hope For The Future. Quando l’avvocato si chiede se Thomas si senta minacciato dalla presenza di R.J., lo stilista nega, essendosi anche proposto di fare da mentore al fratello, che tuttavia non sembra interessato agli affari di famiglia.

Ridge rassicura le preoccupazioni di Brooke per Hope: la figlia, Thomas e Liam troveranno una soluzione, da persone adulte. Esprimendo preoccupazione per il padre, le chiede di parlarne con Donna, per convincere Eric a viversi con relax questa sua parte della vita. I due sospettano che R.J. sia sfuggente perché alle prese con un flirt.

Eric e R.J., invece, continuano a lavorare in segreto alla collezione, sotto lo sguardo partecipe e orgoglioso di Donna… Seguici su Instagram.