Beautiful, anticipazioni puntate italiane: Douglas “cupido” per Hope e Thomas ma…

Non tutti a Beautiful sono a favore della coppia Hope – Thomas, come già sappiamo, ma quel che è certo è che i due hanno un fan di prim’ordine… ed è proprio il figlioletto di Thomas Forrester! Il piccolo Douglas, infatti, nelle prossime puntate in onda su Canale 5 si improvviserà “cupido” e tenterà di fare qualcosa di buono per il papà e per la donna che lui ama.

Entrando nei dettagli, il ragazzino a breve organizzerà un piano: facendo finta di essere a seconda dei casi Hope o Thomas, scriverà dei messaggi per invitare entrambi a una cena a lume di candela. I due, messi di fronte al fatto compiuto, comprenderanno ben presto il desiderio di Douglas e, tra il divertimento e la tenerezza, saranno felici dell’impegno che ci ha messo.

Impegno premiato? Non del tutto: Thomas è notoriamente innamorato di Hope e anche in questa occasione ribadirà di volerle bene, ma lei dirà a chiare lettere di non ambire per il momento a una nuova relazione impegnativa. Insomma, Hope di tanto in tanto è felice di poter sedurre Thomas, ma – dopo Liam – per una storia seria c’è tempo e quel tempo evidentemente non è adesso. Ma lo sarà mai?

Domanda lecita perché, se seguite frequentemente le nostre anticipazioni americane, già sapete che in realtà questa vicenda – attualmente così importante nelle puntate in onda in Italia – col tempo finirà per “sgonfiarsi”. E il destino di Thomas e Douglas a un certo punto virerà verso tutt’altra direzione, così come quello di Hope… Seguici su Instagram.