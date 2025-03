Beautiful, trama 30 marzo: Taylor pensa che Hope si stia approfittando di Thomas

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 30 marzo 2025

Taylor (Krista Allen) manifesta a Thomas (Matthew Atkinson) la propria preoccupazione, nonostante il figlio provi a rassicurarla sostenendo di essere contento delle decisioni prese. Taylor, tuttavia, teme che Thomas non possa reggere la delusione qualora il sentimento per Hope (Annika Noelle) non fosse reciproco. Anzi, la psichiatra è piuttosto certa che Hope si approfitti di Thomas, occupando la posizione di forza nel loro rapporto… Seguici su Instagram.