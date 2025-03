Costanza, fiction Rai: cast e trama, quante puntate sono, quando inizia | Anticipazioni

Dopo il successo de L’Allieva, che ha conquistato il pubblico con la sua fusione di medicina e mistero, da domenica 30 marzo arriva su Rai 1 una nuova serie, intitolata Costanza, che attinge alla stessa formula vincente, ma con un focus ancora più affascinante: la paleopatologia. La protagonista è Costanza Macallè, una brillante paleopatologa interpretata da Miriam Dalmazio, che si ritrova a indagare sul passato non solo attraverso i resti umani, ma anche affrontando sfide personali e professionali.

Costanza è una donna forte e determinata, ma anche imperfetta e disordinata. Dopo aver vinto un concorso per un assegno di ricerca a Verona, si trasferisce con la figlia Flora dalla Sicilia, pronta ad affrontare una nuova avventura professionale. La paleopatologia, disciplina che studia le malattie del passato tramite le analisi delle ossa umane, diventa il suo campo di indagine, ma il suo futuro è minacciato anche da una vita privata turbolenta.

A Verona, Costanza si ritrova a confrontarsi con Marco (Marco Rossetti), un ex amante con cui la scintilla sembra non essersi mai spenta. Tuttavia, Marco sta per sposarsi e ha una figlia, complicando ulteriormente la situazione. Inoltre, la protagonista deve fare i conti anche con l’interesse di un altro uomo, Ludovico (Lorenzo Cervasio), creando un triangolo amoroso che diventa il filo conduttore dell’intera serie. Tra un lavoro impegnativo e la gestione della sua vita sentimentale, la Macallè è chiamata a trovare un equilibrio tra cuore e carriera, mentre si dedica anche alla risoluzione di misteri storici legati a una rilevante ricerca archeologica.

Accanto a Miriam Dalmazio, troviamo Marco Rossetti (che interpreta Marco, ex fidanzato e potenziale compagno di Costanza), Lorenzo Cervasio, Franco Castellano, Carola Stagnaro, Giulia Arena (era Ludovica ne Il paradiso delle signore), Kaspar Capparoni, Luigi Di Fiore (il dottor De Santis di Un posto al sole) e Caterina Shulha. La regia è affidata a Fabrizio Costa, mentre la produzione è curata da Banijay Studio Italy.

Le riprese sono state realizzate in diverse location affascinanti, che vanno dai suggestivi scenari veneti, tra Verona e Vicenza, agli studi Videa di Roma. Verona, con il Castello di Montorio, il Museo degli affreschi Cavalcaselle e la tomba di Giulietta, fa da sfondo perfetto alla trama, mentre Vicenza offre una cornice altrettanto suggestiva con Piazza Duomo e il Museo Diocesano.

La serie si distingue per la sua capacità di combinare un’indagine storica appassionante con una trama personale ricca di emozioni contrastanti. Costanza si trova a risolvere il mistero legato ai resti di Selvaggia di Staufen, figlia illegittima di Federico II di Svevia, i cui resti sono stati ritrovati vicino al Castello di Montorio. La sua ricerca, che intreccia storia e scienza, diventa anche un modo per riscoprire la propria identità e confrontarsi con le sue scelte sentimentali.

Composta da otto episodi distribuiti su quattro prime serate (le prime due il 30 e 31 marzo), la fiction è tratta dal primo romanzo di una trilogia di Alessia Gazzola, Questione di Costanza (2018), seguito da Costanza e buoni propositi (2020) e La Costanza è un’eccezione (2022), tutti pubblicati da Longanesi.

Costanza non si limita a esplorare il mondo della paleopatologia, ma si configura anche come una trama appassionante che intreccia emozioni, amori perduti e misteri storici da svelare. Con un cast di attori molto amati, scenari suggestivi e una narrazione coinvolgente, la serie promette di appassionare coloro che amano storie che uniscono scienza e sentimenti. Un’opportunità imperdibile per immergersi nel misterioso universo della paleopatologia, seguendo un racconto ricco di passione, segreti e scelte decisive. Seguici su Instagram.