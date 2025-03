Il paradiso delle signore 9, trama 21 marzo: Tancredi insiste con Rosa

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di venerdì 21 marzo 2025

Botteri escogita un modo galante e originale per chiedere scusa a Delia. Intanto, la manifestazione degli studenti del Parini continua a far discutere, ispirando Roberto per una nuova idea legata alla prossima collezione. Nel frattempo, Tancredi insiste nel convincere Rosa ad abbandonare definitivamente il suo ruolo di Venere.

A Villa Guarnieri arriva un messaggio audio di Adelaide, e Umberto, senza perdere tempo, convoca Marta, Odile e Marcello per rivelare tutta la verità sulla contessa…