Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 5 marzo: Agata reagisce male con Mimmo

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di mercoledì 5 marzo 2025

Mimmo confessa ad Agata di essere stato lui a regalarle il libro, ma la sua reazione non è quella sperata. Nel frattempo, Rosa, indecisa se pubblicare o meno l’intervista, ha bisogno di porre altre domande a Tancredi e, nel farlo, finisce per scoprire qualcosa di totalmente inaspettato. Intanto, Umberto entra in possesso dell’agenda di Adelaide e individua un indizio che potrebbe aiutarlo a trovarla. Rosa, inoltre, viene a sapere da Roberto che Vittorio possedeva le prove che dimostrano come Tancredi sia stato il mandante dell’incendio al mobilificio Frigerio… Seguici su Instagram.