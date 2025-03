Il paradiso delle signore, anticipazioni 7 marzo: la soluzione per Adelaide?

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di venerdì 7 marzo 2025

È finalmente arrivato il giorno dell’esibizione di Michelino allo Zecchino d’Oro, e tutti attendono con trepidazione la gara, che sarà trasmessa in diretta al Paradiso. Nel frattempo, Marcello è infastidito dalla decisione di Rosa di non pubblicare l’articolo su Tancredi. Roberto riesce a persuadere Mimmo ad accompagnare Agata a una mostra d’arte. Giulia, vedendo Botteri in compagnia di Delia, reagisce con grande delusione. Intanto, Enrico potrebbe aver trovato una soluzione per curare Adelaide… Seguici su Instagram.