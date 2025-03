Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 7 all’11 aprile 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 7 a venerdì 11 aprile 2025

Dopo l’intervento d’urgenza ad Adelaide, Enrico torna stremato dall’ospedale, mentre Umberto è ancora sconvolto da quanto la Contessa gli ha rivelato prima di essere operata. La nuova collezione giovani del Paradiso è finalmente esposta in vetrina, ma qualcosa non va come previsto e lo staff si mette di nuovo al lavoro. Guido informa Odile che l’attrice del film, Marina Valli, vuole incontrare gli autori della canzone e poi rivela a Matteo qualcosa che lo agita non poco. Intanto Anita insiste nel voler partire per l’America e, per convincere Enrico, Lea tenta di far leva sui suoi sensi di colpa.

Odile può rivedere Adelaide, ora che le sue condizioni sono stabili. Al Paradiso, intanto, la dirigenza valuta se esaudire il desiderio delle veneri di andare a Roma per partecipare alla trasmissione radiofonica Bandiera Gialla e, con l’occasione, far conoscere la nuova collezione a tanti giovani e Agata fa a Mimmo una richiesta inaspettata. Guido invita Odile a una serata musicale, mentre Tancredi nota il malumore di Rosa e decide di farle una sorpresa. Lea chiede a Marta di convincere Enrico ad andare in America e lui prova a spiegare ad Anita il motivo per cui, al momento, non può partire con lei e la zia Lea.

Adelaide è in ripresa; l’incontro tanto atteso tra lei e Marcello è arrivato: i due possono finalmente riabbracciarsi, mentre Umberto è costretto a farsi da parte. Ciro non dà ad Agata il permesso di andare a Roma con le altre Veneri per partecipare al programma radiofonico della Rai, dedicato ai giovani, Bandiera Gialla, ma lei ha un’idea per partire ugualmente. Tancredi indaga sulla natura del rapporto tra Rosa e Marcello e nel frattempo la ragazza fa ad Elvira una difficile confessione. Cresce la preoccupazione di Marta per le sorti di Enrico, ma lui la rassicura, anche se inizia a sospettare che Lea stia giocando sporco con Anita.

I dubbi di Enrico su Lea diventano certezze e determinano il suo futuro e quello di Anita. Rientrato da Roma, dove ha incontrato Marina Valli, Matteo sembra avere le idee più chiare nei confronti di Odile e racconta a Marcello cosa intende fare. Nel frattempo, cresce la complicità tra Botteri e Delia, mentre Roberto annuncia alle Veneri che non dovranno più andare a Roma, ma sarà una persona importante a far visita al Paradiso. Per Rita, invece, è arrivato il momento di lasciare il Paradiso. Dopo aver salutato tutti, la ragazza sale su un taxi e dal finestrino vede Tancredi: tra loro, un ultimo gelido sguardo.

Al Paradiso fervono i preparativi per accogliere Renzo Arbore e Guido, che è una sua vecchia conoscenza, coglie l'occasione per presentargli Odile e Matteo. Adelaide, ancora in clinica, fa una telefonata particolare a Umberto, il quale, fatica a tenere nascosto a Odile di essere il suo padre naturale. Marta si scontra con la delusione di Anita che la incolpa della partenza della zia. Intanto per le Veneri c'è una bella sorpresa: un regalo proprio dallo stesso Arbore.