Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 1° aprile 2025

Alla Promessa tutti i nobili si trovano riuniti in salotto dopo aver appreso che Martina è fuggita dal sanatorio. Tutti appaiono preoccupati per lei, ma vengono anche formulate ipotesi su dove la ragazza possa essere andata. La notizia giunge anche nelle cucine e tutta la servitù è in ansia per Martina, a parte il "solito" Santos secondo cui Martina non è sana di mente…