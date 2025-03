La promessa, anticipazioni 10 e 11 marzo: Catalina convoca Petra e la interroga sul Conte

Anticipazioni e trama puntata La promessa di lunedì 10 e martedì 11 marzo 2025

Margarita e Cruz cercano di persuadere Ayala a non denunciare Martina alla Guardia Civile, arrivando persino a minacciarlo. Nel frattempo, Catalina, certa dell’innocenza della cugina, si mette alla ricerca di prove per scagionarla: prima ricostruisce con lei gli eventi del giorno dell’avvelenamento, poi si rivolge a Maria, Candela e Simona per chiedere aiuto.

Intanto, Santos inizia a sospettare che tra Lope e la sua fidanzata Vera ci sia qualcosa di più di un semplice rapporto, soprattutto dopo aver origliato una loro conversazione particolarmente affettuosa. Nel frattempo, Virtudes annuncia alla servitù la sua intenzione di riprendersi il figlio Adolfo, cercando di mantenere il segreto con Petra, che però viene a sapere tutto grazie a Santos.

Jana si reca nella grotta dove si trova Pia per portarle cibo e coperte, trovandola quasi assiderata. Le racconta quindi il piano per far credere a Gregorio che sia morta. Catalina, invece, convoca Petra nelle cucine per chiederle se il conte abbia dei nemici che potrebbero volerlo morto. Infine, il conte De Ayala riunisce tutti a tavola per fare un annuncio riguardante Martina…